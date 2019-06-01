Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi idrak edildi
Son Dakika Güncel Haber

Kadir Gecesi idrak edildi

53 dakika önce

Bin aydan daha hayırlı olduğu buyrulan Kadir Gecesi, islam alemi tarafından idrak edildi.

Bin aydan daha hayırlı olduğu buyrulan Kadir Gecesi, islam alemi tarafından idrak edildi. Dün gece vatandaşlar camilere akın etti. eller semaya, gönüller ise yüce yaratıcıya açıldı.
KADİR GECESİ TÜM YURTTA İDRAK EDİLDİ Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece, Kadir Gecesi.
Bu önemli gece islam alemi tarafından idrak edildi. Genci yaşlısı herkes aynı duada buluştu, camiler doldu taştı. En kalabalık noktalardan biri İstanbul Eyüpsultan oldu. Avluya sığmayan kalabalık cami dışına taştı. Büyük Çamlıca Camii, yapımının ardından ilk Kadir Gecesi'nde doldu, taştı. Binlerce müslüman aynı anda namaza durdu. Eller semadan bir an olsun inmedi.
(İHA)
Kadir Gecesi idrak edildi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şekercilerde bayram hareketliliği TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi Bu görüntüler Erzurum'dan değil Aydın'dan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 14:54:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi idrak edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]