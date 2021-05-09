Kerkük'te kadir gecesi idrak edildi - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kentindeki camilerde özel programlar gerçekleştirilerek Kadir Gecesi idrak edildi.

Kerkük kent merkezindeki Büyük Nur Camisi'ni dolduran Müslümanlar, kılınan teravih namazının ardından, mevlit programları düzenleyerek dua ve ibadetler eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak ettiler.

Büyük Nur Camisi İmam Hatibi Ahmed Hurşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladıklarını belirterek, ülkeye huzur ve barışın gelmesi, akan gözyaşının dinmesi ve memleketin bir an önce koronavirüs salgınından kurtulması dileğinde bulundu.

Ahmed, "Cenabı Hak'tan, Kadir Gecesi'nin ülkemize ve Kerkük'e huzur getirmesini diliyoruz. Allah hepimizi ve tüm dünyayı hastalık, saldırı ve terörden korusun." dedi.