Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kadir Gecesi idrak edildi

28.04.2022 00:26

Hakkari'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti.

Hakkari'de Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katılanlar, yurt içi ve dışında terörle mücadele eden güvenlik güçleri için dua etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programda mevlit okutuldu.

Kentte iftardan sonra vatandaşlar, kandili idrak etmek için camileri doldurdu.

Ulu Cami'de düzenlenen ve yüzlerce vatandaşın saf tuttuğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit okutuldu.

Ardından tüm İslam alemi ile yurt içinde ve dışındaki operasyonlarda görev yapan güvenlik güçleri için dua edildi.

Cemaat daha sonra yatsı ve teravih namazını kıldı. Programın ardından Kızılay Şubesi ve AK Parti İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara tatlı ve su ikram edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Avukat Abdulmecit Tarhan ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu da katıldı.

Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi
Kadir Gecesi idrak edildi

YORUMLAR
500
Kilis'te Kadir Gecesi idrak edildi Kilis'te Kadir Gecesi idrak edildi Hakkari'de Kadir Gecesi'nde camiler doldu Hakkari'de Kadir Gecesi'nde camiler doldu

Güvenlik güçleri, Kadir Gecesi, Hakkari, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika


Son Dakika
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
00:04 Muğla'da foseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:28 Hulusi Akar, Pençe-Kilit operasyonundaki 'kilit' kelimesinin anlamını açıkladı!
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
22:59 Ece Ronay'dan takipçisine sütyen yanıtı!
22:44 Muğla'nın Marmaris ilçesindeki endemik çiçeği koparmanın cezası 110 bin lira!
22:42 Adana'da 5 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 00:33:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kadir Gecesi idrak edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement