Kadir Gecesi idrak ediliyor

Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.

Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.



"Peygamberler şehri" olarak kabul edilen Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Hz. İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret edip, dua etti.

Daha sonra yerleşkede bulunan camilerde namaz kılan binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim dinledi. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.



Kahramanmaraş

Kadir Gecesi dolayısıyla Kahramanmaraş'ta camiler dolup taştı.

Kahramanmaraş'ta, iftarın ardından camilere akın eden vatandaşlar, teravih namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.



Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Abdulhamithan Camisi'ne gelen vatandaşlar, içeride yer bulamayınca namazlarını cami avlusunda eda etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in Kadir Gecesi'nin önemine ilişkin vaaz verdiği camide okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahileri dinleyen vatandaşlar, teravih namazını kıldı.

Malatya

Malatya'da camileri dolduran vatandaşlar, namaz ve dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, cami imamları mevlit okudu. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın verdiği vaazı dinleyen cemaat, namaz kılıp dua etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş da camide vatandaşlarla Kadir Gecesi'ni idrak etti.

Darende ilçesinde de Kadir Gecesi dolayısıyla Somuncu Baba Külliyesi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Teravih namazının ardından camideki Sakal-ı Şerif de ziyarete açıldı.

Vatandaşlar, hafızların okuduğu salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti.

Kilis

Kilis'te vatandaşlar, tarihi mekanlardan Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi'ndeki camiye giderek namaz kıldı, dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı.

Namazın ardından vatandaşlara su, lokum ve şerbet ikram edildi.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, iftarın ardından Ulu Cami'ye akın ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Programın ardından şerbet, çiğ köfte ve tatlı ikramında bulunuldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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