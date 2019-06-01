Kadir Gecesi idrak ediliyor
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- Kadir Gecesi idrak ediliyor Kocatepe Camisi Camiye gelen vatandaşlar Vatandaşların camide namaz kılması ANKARA - Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:21 Kaynak: AA
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Vatandaşların camide namaz kılması ANKARA - Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere yoğun ilgi gösterdi.
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