Kadir Gecesi idrak ediliyor
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Manisa'nın Soma ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Emir Hıdır Bey Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:41 Kaynak: AA
'nın Soma
ilçesinde Kadir Gecesi
dolayısıyla tarihi Emir Hıdır Bey Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Kadir Gecesi nedeniyle teravih namazı sonrası Soma Çarşı Camisi diye de bilinen tarihi Emir Hıdır Bey Camisi'ndeki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerif'i selamlayan vatandaşlar, duygusal anlar yaşadı.
Emir Hıdır Bey Camisi İmamı Ali Kara
, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in 41 bohçanın içinde saklandığını belirtti. Her yıl Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif'i salavatlar eşliğinde vatandaşların ziyaretine açtıklarını kaydeden Kara, "Vatandaşlarımız, bu anlamlı ve bin aydan daha hayırlı olan gecede Sakal-ı Şerif'i görmenin mutluluğu yaşıyor. Salavatlar eşliğine açıyor, salavatlar eşliğinde ziyaret ediyor ve yine ziyaret sonunda Sakal-ı Şerif'i yine salavatlar eşliğinde kapatıyoruz." dedi.
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