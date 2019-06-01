Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi idrak ediliyor
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Kadir Gecesi idrak ediliyor

10 dakika önce

- Kadir Gecesi idrak ediliyor Vatandaşların camide dua etmesi MERSİN - Mersin'de, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederken namaz kılıp, dualar edildi.

- Kadir Gecesi idrak ediliyor
Vatandaşların camide dua etmesi MERSİN - Mersin'de, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederken namaz kılıp, dualar edildi.
Kadir Gecesi idrak ediliyor
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:55 Kaynak: AA
Mersin, Kadir Gecesi, Güncel
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