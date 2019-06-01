Kadir Gecesi idrak ediliyor
10 dakika önce
- Kadir Gecesi idrak ediliyor Vatandaşların camide dua etmesi MERSİN - Mersin'de, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederken namaz kılıp, dualar edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:55 Kaynak: AA
- Kadir Gecesi
idrak ediliyor
Vatandaşların camide dua etmesi MERSİN - Mersin
'de, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın ederken namaz kılıp, dualar edildi.
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