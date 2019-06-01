Kadir Gecesi idrak ediliyor
6 dakika önce
Edirne'de ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:57 Kaynak: AA
'de ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Keşan
ilçesinde Kadir Gecesi
dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Vatandaşlar camileri doldurdu.
Tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde de okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından teravih namazı kılındı. Namazdan sonra tarihi camideki, Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar kuyrukta bekledi.
Din görevileri yoğunluk nedeniyle vatandaşların sıraya girmelerini istedi. Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla salavatlar okuyarak geçen vatandaşlar, dua etti.
Birçok vatandaş Sakal-ı Şerif'i cep telefonlarının kameraları ile görüntüledi.
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