Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi idrak ediliyor
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Kadir Gecesi idrak ediliyor

6 dakika önce

Edirne'de ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kadir Gecesi idrak ediliyor, System.String[]
Edirne'de ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Keşan ilçesinde Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Vatandaşlar camileri doldurdu.
Tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde de okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından teravih namazı kılındı. Namazdan sonra tarihi camideki, Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmek için gelen vatandaşlar kuyrukta bekledi.
Din görevileri yoğunluk nedeniyle vatandaşların sıraya girmelerini istedi. Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla salavatlar okuyarak geçen vatandaşlar, dua etti.
Birçok vatandaş Sakal-ı Şerif'i cep telefonlarının kameraları ile görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:57 Kaynak: AA
Edirne, Kadir Gecesi, Güncel
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