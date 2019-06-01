Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi idrak ediliyor
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Kadir Gecesi idrak ediliyor

23 dakika önce

- Mevlana Meydanı görüntüleri Yatsı ve teravih namazlarını kılınması KONYA - Konya'da vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki birçok camiyi doldurdu.

- Mevlana Meydanı görüntüleri
Yatsı ve teravih namazlarını kılınması KONYA - Konya'da vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki birçok camiyi doldurdu. Vatandaşlar Mevlana Meydanı'nda yatsı ve teravih namazlarını kıldı, dua etti.
Kadir Gecesi idrak ediliyor
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Konya, Kadir Gecesi, Güncel
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