Kadir Gecesi idrak ediliyor
23 dakika önce
- Mevlana Meydanı görüntüleri Yatsı ve teravih namazlarını kılınması KONYA - Konya'da vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki birçok camiyi doldurdu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:15 Kaynak: AA
- Mevlana
Meydanı görüntüleri
Yatsı ve teravih namazlarını kılınması KONYA - Konya
'da vatandaşlar, Kadir Gecesi
dolayısıyla kentteki birçok camiyi doldurdu. Vatandaşlar Mevlana Meydanı'nda yatsı ve teravih namazlarını kıldı, dua etti.
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