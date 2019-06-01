Batman, Elazığ, Şırnak, Mardin ve Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere yoğun ilgi gösterdi.Batman'da, Belde Mahallesi'ndeki Şevket Başak Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.İl Müftüsü Turgut Erhan, yaptığı konuşmada, bu gecede çok fazla dua edilmesi gerektiğini söyledi.ElazığElazığ'da vatandaşlar, İzzetpaşa Camisi'ni doldurarak Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kılıp dua etti. Camide yer bulamayanlar ise avluda namaz kıldı.İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, gecenin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirdi.Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.ŞırnakŞırnak İl Müftülüğünce Kadir Gecesi dolayısıyla İsmet Paşa Mahallesi'nde yeni yapılan TOKİ Ulu Camisi'nde program düzenlendi.Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, Türkçe, Kürtçe, ve Arapça mevlit okundu.Camiyi dolduran vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.MardinMardin'de Kadir Gecesi dolayısıyla tarihi Ulu Cami ve Şakir Nuhoğlu camilerinde programlar düzenlendi.Kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, dua edip namaz kıldı.Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.SiirtSiirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla Sancaklar Çarşı Camisi'nde teravih namazının ardından mevlit okundu.Programda konuşan İl Müftüsü Ahmet Altıok, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ibadetle ihya edilmesi gerektiğini söyledi.Altıok, "Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek gecede, ümmeti Muhammed için tövbe ve istiğfarda bulunulmalı, Kur'an-ı Kerim okunmalı, hayırlı işler yapılmalıdır. Çünkü bu gece, ayeti kerimede de buyrulduğu gibi bin aydan hayırlı, yani 84 yıl kadar bir zaman diliminde kazanılacak hayırları kazanmaya vesile olan bir mübarek gecedir."Mevlit sonrası Türk Kızılay Şubesince vatandaşlara tatlı ve lokum ikram edildi.