Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi idrak ediliyor - SAKARYA
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Kadir Gecesi idrak ediliyor - SAKARYA

1 saat önce

Sakarya'daki vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.

Kadir Gecesi idrak ediliyor - SAKARYA, System.String[]
Sakarya'daki vatandaşlar, Kadir Gecesi dolayısıyla teravih namazı için camilere akın etti.
Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ni, namaza saatler kala dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyip dua etti.
Cami içine sığmayan vatandaşlar, namazlarını avluda kıldı. Çok sayıda kadın ve çocuk da camilere akın etti.
Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak, teravih namazını kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:02 Kaynak: AA
Kadir Gecesi, Sakarya, Güncel
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