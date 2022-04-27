Kadir Gecesi İstanbul'daki camilerde coşkuyla idrak ediliyor - Son Dakika

İstanbul'da Kadir Gecesi namaz ve dualarla camilerde idrak ediliyor.

Kentte, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ile Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Çamlıca camileri başta olmak üzere tüm camilere akın eden vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi'ni idrak etmek için saf tuttu.

Akşam namazını camilerde cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde beklediler. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.

Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen vatandaşlar, bol bol dua etti.

Bu arada Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi, Kadir Gecesi vesilesiyle Ayasofya-i Kebir Camii'nde lokum, gül suyu ve çocuklara çikolata dağıttı.

Ayasofya'daki Kadir Gecesi programının sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği belirtildi.