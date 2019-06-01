Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi münasebetiyle şoförlerinden yemek ücreti alınmadı
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Kadir Gecesi münasebetiyle şoförlerinden yemek ücreti alınmadı

21 dakika önce

Kadir Gecesi münasebetiyle, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan ve iftarını burada açan tır şoförlerinden yemek ücreti alınmadı.

Kadir Gecesi münasebetiyle şoförlerinden yemek ücreti alınmadı, System.String[]
Kadir Gecesi münasebetiyle, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan ve iftarını burada açan tır şoförlerinden yemek ücreti alınmadı.

Türkiye'nin Irak ile bağlantısını sağlayan Habur Sınır Kapısı'ndaki Tır Parkı'nda bekleyen tır şoförleri, iftar yapmak için parkın içindeki restorana gitti. Yemek yedikten sonra hesap ödemeye giden şoförler, Kadir Gecesi dolayısıyla yemeklerin ücretsiz olduğunu öğrenince restoran sahibine teşekkür etti.

Şoförlerden Şimal Deniz, "Hesabı ödemek için cüzdanımı çıkardım ve para uzattım. Ancak kasaya bakan arkadaş yemeklerin Kadir Gecesi dolayısıyla ücretsiz olduğunu söyledi. Bunu yapan hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İşletme sahibi Ahmed Adan ise evlerinden uzak olan şoförlere bu gece ücretsiz yemek vermenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:52 Kaynak: İHA
Irak, Habur Sınır Kapısı, Kadir Gecesi, Güncel
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