Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz - Son Dakika
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Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

10.05.2022 13:57
Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından alkollü paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesabından alkollü paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz etti.

Pendik'te Kadir Gecesi'nde rakı masasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden 'Kadir Gecesi Özel' açıklamasıyla paylaştığı iddia edilen şüpheli O.T. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde dün gözaltına alınan şüpheli O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından polis eşliğinde adliyeye getirildi. Savcılık, ifade işlemleri tamamlanan şüpheliyi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek şüpheli O.T.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, O.T.'nin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Kaçma şüphesinin bulunduğunu gerekçe gösteren savcılık, şüphelinin tutuklanmasını istedi.

(İHA)

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi, Pendik, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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