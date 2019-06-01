Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi'nde Ankara'da camiler doldu taştı
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Kadir Gecesi'nde Ankara'da camiler doldu taştı

50 dakika önce

ANKARA'da, Kadir Gecesi'ni ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etti.

Kadir Gecesi'nde Ankara'da camiler doldu taştı, System.String[]
ANKARA'da, Kadir Gecesi'ni ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, camilere akın etti. Ankara'nın en büyük camilerinden Kocatepe Camii cemaatle dolup taşarken, vatandaşlar Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'ni ibadetle geçirmek isteyen Ankaralılar, Kocatepe Camii'ne akın etti. Saatler öncesinden camiye gelen vatandaşlar, caminin avlusunda kurulan iftar çadırında oruçlarını açtı. Cami avlusunda toplanan çocuk, yaşlı ve genç binlerce Ankaralı cami imamının vaazını dinledi. Teravih namazını camide kılan cemaat, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.
Vatandaşlar, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:56 Kaynak: DHA
Kocatepe, Ankara, Kadir Gecesi, Güncel
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