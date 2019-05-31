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Kadir Gecesi'nde Bursalılar Ulu Cami'yi doldurdu

22 dakika önce

Kadir Gecesi'nde Bursalılar Ulu Cami'yi doldurduBURSA - Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde on binlerce vatandaş, Bursa Ulu Cami'ye akın etti.

Kadir Gecesi'nde Bursalılar Ulu Cami'yi doldurdu
BURSA - Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde on binlerce vatandaş, Bursa Ulu Cami'ye akın etti.
Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi Bursa'da Ulu Cami'de huşu içinde geçirildi. Kadir Gecesi münasebetiyle on binlerce vatandaş Ulu Cami'ye sığmadı. Binlerce vatandaş, 7'den 70'e Ulu Cami avlusunda ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni kutladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi.
Ayrıca Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı münasebetiyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler Ulu Cami bahçesinde ikramlarda bulunarak, gazi ve şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu.
Kadir Gecesi'nde Bursalılar Ulu Cami'yi doldurdu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:13 Kaynak: İHA
Bursa, Kadir Gecesi, Genel
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