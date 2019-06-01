Kadir Gecesi'nde Çarşamba Meydanı dolu taştı
25 dakika önce
Çarşamba Belediyesi ile Çarşamba İlçe Müftülüğünün birlikte düzenlediği Kadir Gecesi programında meydan doldu taştı.
Çarşamba
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Belediyesi ile Çarşamba İlçe Müftülüğünün birlikte düzenlediği Kadir Gecesi
programında meydan doldu taştı.
Abdullah Paşa Meydanı'nı dolduran vatandaşlar hep birlikte teravih namazını kılıp dualar etti. Burada açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan
, Ramazan'da belediyenin geleneksel hale getirdiği iftar sofralarında yüzlerce kişi ile oruçlarını açtıklarını belirterek, "Ramazan'ın birleştirici ruhunu bu akşam da Abdullah Paşa Meydanı'nda hep beraber yaşadık. Rabb'im bu birlikteliğimizi bozmasın. Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Bu gecenin, insanlığa barış, huzur ve saadet getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi. - SAMSUN
İSTANBUL- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI
İftara ne kadar kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri
Son Dakika! Iğdır'dan Acı Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu
Genç kıza dehşeti yaşatan cani sevgili için istenen ceza belli oldu