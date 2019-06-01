Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi'nde Çarşamba Meydanı dolu taştı
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Kadir Gecesi'nde Çarşamba Meydanı dolu taştı

25 dakika önce

Çarşamba Belediyesi ile Çarşamba İlçe Müftülüğünün birlikte düzenlediği Kadir Gecesi programında meydan doldu taştı.

Kadir Gecesi'nde Çarşamba Meydanı dolu taştı, System.String[]
Çarşamba Belediyesi ile Çarşamba İlçe Müftülüğünün birlikte düzenlediği Kadir Gecesi programında meydan doldu taştı.

Abdullah Paşa Meydanı'nı dolduran vatandaşlar hep birlikte teravih namazını kılıp dualar etti. Burada açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ramazan'da belediyenin geleneksel hale getirdiği iftar sofralarında yüzlerce kişi ile oruçlarını açtıklarını belirterek, "Ramazan'ın birleştirici ruhunu bu akşam da Abdullah Paşa Meydanı'nda hep beraber yaşadık. Rabb'im bu birlikteliğimizi bozmasın. Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir. Milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. Bu gecenin, insanlığa barış, huzur ve saadet getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:22 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Güncel
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