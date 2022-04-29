Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan havayolu çalışanları hakkında soruşturma-2 - Son Dakika

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesaplarından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanları hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 28 Nisan 2022 tarihinde sosyal medya hesaplarından alkollü paylaşım yaparak Kadir Gecesi'ni aşağılayıcı ifadeler kullandığı öne sürülen havayolu çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce inceleme yürütüldüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
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