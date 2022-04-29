Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan havayolu çalışanları hakkında soruşturma-2 - Son Dakika
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Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan havayolu çalışanları hakkında soruşturma-2

29.04.2022 15:13
Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan havayolu çalışanları hakkında soruşturma-2

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesaplarından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanları hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kadir Gecesi'nde sosyal medya hesaplarından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanları hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 28 Nisan 2022 tarihinde sosyal medya hesaplarından alkollü paylaşım yaparak Kadir Gecesi'ni aşağılayıcı ifadeler kullandığı öne sürülen havayolu çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nce inceleme yürütüldüğü öğrenildi.  


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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan havayolu çalışanları hakkında soruşturma-2 - Son Dakika


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