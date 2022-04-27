Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı - Son Dakika

KADİR Gecesi'nde İstanbullular, Ayasofya Camii başta olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine akın etti. Camilerde yer bulamayan binlerce kişi dışarıda teravihi kıldı. İstanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu. Başta Ayasofya Camii olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine teravih namazı için gelen binlerce kişi, camilerde yoğunluk dolayısıyla yer bulamayınca avlularda namaz kıldı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar, teravih namazını kılıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dualar etti.