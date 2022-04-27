Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı - Son Dakika
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Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

27.04.2022 23:21
Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı

KADİR Gecesi'nde İstanbullular, Ayasofya Camii başta olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine akın etti.

KADİR Gecesi'nde İstanbullular, Ayasofya Camii başta olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine akın etti. Camilerde yer bulamayan binlerce kişi dışarıda teravihi kıldı. İstanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar, camilerde yoğunluk oluşturdu. Başta Ayasofya Camii olmak üzere Eyüp Sultan ve Sultanahmet camilerine teravih namazı için gelen binlerce kişi, camilerde yoğunluk dolayısıyla yer bulamayınca avlularda namaz kıldı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar, teravih namazını kılıp, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek dualar etti.


Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Kadir Gecesi, Sultanahmet, Eyüp Sultan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi'nde İstanbul'da camiler doldu taştı - Son Dakika


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