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Kadir Gecesi'nde Mevlana Meydanında binler buluştu

31 dakika önce

Kadir Gecesi'nde Mevlana Meydanında binler buluştuKONYA - Konya'da, Mevlana Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Kadir gecesini idrak etti.

Kadir Gecesi'nde Mevlana Meydanında binler buluştu
KONYA - Konya'da, Mevlana Meydanı'nı dolduran binlerce kişi Kadir gecesini idrak etti.
Konyalılar Kadir gecesinde Mevlana Müzesi'nin yanı başındaki meydanı doldurarak Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kadir gecesi programına katıldı. Kadir gecesini Mevlana Meydanı'nda idrak etmek isteyenler alana gelerek ibadet etti. Mevlana Meydanı'nın dolup taştığı mübarek gecede, yer bulamayanlar Mevlana Caddesi üzerinde saf tutarak namazlarını kıldı. Vatandaşlar mübarek gecede dua ederek, birlik mesajı verdi.
Kadir Gecesi'nde Mevlana Meydanında binler buluştu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:36 Kaynak: İHA
Konya, Kadir Gecesi, Genel
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