Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi'nde vatandaşlar Eyüpsultan'a akın etti
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Kadir Gecesi'nde vatandaşlar Eyüpsultan'a akın etti

42 dakika önce

Ramazan ayının bitimine günler kala Kadir Gecesi'nde iftarlarını Eyüpsultan'da yapmak isteyen binlerce vatandaş cami avlusunu ve etrafındaki parkları doldurdu.

Kadir Gecesi'nde vatandaşlar Eyüpsultan'a akın etti, System.String[]
Ramazan ayının bitimine günler kala Kadir Gecesi'nde iftarlarını Eyüpsultan'da yapmak isteyen binlerce vatandaş cami avlusunu ve etrafındaki parkları doldurdu. Binlerce kişinin ezanın okunması ile oruçlarını açması havadan görüntülendi.

On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın bitimine günler kala vatandaşlar Eyüpsultan' da buluştu. Kur-an Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirmek hem de bir arada iftarlarını açabilmek için Eyüpsultan'a geldi. Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar Eyüpsultan Cami avlusunu, Eyüpsultan Meydanı'nı doldurdu. Otoparklarda araçlarını park etmeye yer bulamayan çoğu vatandaş yol kenarlarına araçlarını park ederek iftarlarını açtı. Şehir dışından Kadir Gecesi için Eyüp Cami'ne gelen vatandaşlar Eyüpsultan'ın manevi atmosferini yaşadıklarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri lokum, şeker ve hurmaları vatandaşlara dağıttı.

"Bu kadar kalabalıkta iftar yapmak öncelikle birliğimizi hissettirdi"

Eyüpsultan'da birlik ve beraberlik ortamının olduğunu vurgulayan Ahmet Faruk Kahraman, "Bugün Kadir Gecesi, buradaki uhrevi ortamı yaşamak için buraya geldik. Her sene geliriz. Mutluluk duyuyoruz. Bu ortamı çok seviyoruz. Bu kadar kalabalıkta iftar yapmak öncelikle birliğimizi hissettirdi. Birlik beraberlik içinde olmak bize mutluluk veriyor. Buradaki hem sahil manzara, hem arkamızdaki tarihi eser türbeler hem ziyaretlerimizi yapıyoruz hem burada namazımızı kılıyoruz. Bugünü en iyi şekilde ihya ediyoruz" dedi. Kehriban Arslan." Bu güzel duyguyu yaşamak için geldik. Çok mutluyum. Gaziantep' den geldim. İstanbul'u çok seviyorum. Burada olmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

"Bugün Kadir Gecesi bu mutlu ortamı bizde yaşamak istedik"

Mutlu ve huzurlu bir ortam yaşadıklarını söyleyen Fatma Subaşı, "Allah herkese bu günleri görmeyi nasip etsin. İnsan kendini Kabe'de zannediyor. Bugün Kadir Gecesi bu mutlu ortamı bizde yaşamak istedik. Televizyonda bu ortamı görüyorduk. Geldik canlı yaşadık çok güzel" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:55 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Güncel
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