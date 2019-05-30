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Kadir Gecesi'ne doğru

34 dakika önce

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yaklaşan Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yaklaşan Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alan, mesajında, birlik ve beraberliğinin ramazan ayında daha da güçlendiğini, bu ay içerisinde yer alan Kadir Gecesi'nin ise bin aydan daha hayırlı olduğunu belirtti.
Kadir Gecesi'ne erişmenin mutluluğunun yaşadığını ifade eden Alan, şunları kaydetti:
"Kardeşlik, birlik ve beraberlik sofralarında buluştuğumuz ramazan-ı şerifin sonuna gelirken, mübarek Kadir Gecesi'ne erişmenin manevi huzurunu ve Ramazan Bayramı'na kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir Gecesi, insanlık alemi için birer kurtuluş, rahmet, mağfiret ve bağışlanma vesilesi ile mübarek gecelerin en kıymetlisidir. Kadir Gecesi, yüce yaratan tarafından Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Dargınlıklara ve kırgınlıklara son vermek, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hakim kılmak için bu gece insanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü ve barışın egemen olmasını niyaz ediyor, Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi'nin tüm İslam alemine ve hemşehrilerime hayırlar getirmesini temenni eder, esenlikler diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:30 Kaynak: AA
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