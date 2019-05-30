Kadir Gecesi'ne doğru

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Aksoy, yayımladığı mesajda, mübarek ramazan ayı ile üç ayların sonuna yaklaşıldığını belirtti.

Ramazan ayında yer alan, mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin, duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı Kadir Gecesi'ni idrak etmenin huzurunu yaşadıklarını kaydeden Aksoy, "Bütün insanlık için hidayet rehberi olan Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmeye başlanmış olması, Kadir Gecesi'ni diğer bütün zaman dilimlerinden üstün kılan özelliğidir." ifadesini kullandı.

Vali Aksoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce kitabımız bize manevi derinliğinde, arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirir. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla manevi doyuma ulaşarak geçirdiğimiz ramazan ayı, kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi olan Kadir Gecesi'nin faziletiyle zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Kadir Gecesi, ellerin semaya açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı bir gecedir. Kadir Gecesi gibi mübarek bir gecenin, millet olarak aramızdaki sevgiyi, hoşgörüyü, yardımlaşmayı artırmasına, paylaşmayı ve özveriyi pekiştirmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve tüm İslam Aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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