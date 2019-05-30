Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi'ne doğru
Son Dakika Güncel Haber

Kadir Gecesi'ne doğru

2 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadir Gecesi'ne doğru, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükakın, yayımladığı mesajda, Kadir Gecesi'nin önemini vurguladı.
Bütün hemşehrilerin ve İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni kutlayan Büyükakın, "Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, kadrini layıkıyla idrak etmemiz nasip olsun. Bu gece, hatalarımızdan, zaaflarımızdan arınmak, daha iyi insanlar olabilmek için dualar edeceğiz. Kadir Gecemizin iç dünyamızda doğacak iman ve ihlas güneşi ile hayatımızda yeni bir başlangıca vesile olması ve gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyorum. " ifadelerini kulladı.
Büyükakın, bugün başta komşu ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanında iç savaşlarla ve terör olaylarıyla sıkıntı içinde yaşayan insanların bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Filistin'de İsrail bombaları altında can veren çocukları bu gecede unutmamız mümkün değil. Ayrıca Suriye'de, Doğu Türkistan'da sıkıntılar yaşayanları da bu gece edeceğimiz dualarda hatırlayalım. Allah bu mübarek gece hürmetine başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün insanlığa barış ve huzur sunsun. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:01 Kaynak: AA
Tahir Büyükakın, Kocaeli, Kadir Gecesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Beşiktaş'ta, "Ayağa kalkmadın" deyip çalışanlarını darp eden mekan sahibine gözaltı! Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum 3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 13:04:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi'ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]