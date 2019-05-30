Kadir Gecesi'ne doğru

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükakın, yayımladığı mesajda, Kadir Gecesi'nin önemini vurguladı.

Bütün hemşehrilerin ve İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni kutlayan Büyükakın, "Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, kadrini layıkıyla idrak etmemiz nasip olsun. Bu gece, hatalarımızdan, zaaflarımızdan arınmak, daha iyi insanlar olabilmek için dualar edeceğiz. Kadir Gecemizin iç dünyamızda doğacak iman ve ihlas güneşi ile hayatımızda yeni bir başlangıca vesile olması ve gönüllerimize manevi hazineler sunmasını diliyorum. " ifadelerini kulladı.

Büyükakın, bugün başta komşu ülkeler olmak üzere dünyanın dört bir yanında iç savaşlarla ve terör olaylarıyla sıkıntı içinde yaşayan insanların bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Filistin'de İsrail bombaları altında can veren çocukları bu gecede unutmamız mümkün değil. Ayrıca Suriye'de, Doğu Türkistan'da sıkıntılar yaşayanları da bu gece edeceğimiz dualarda hatırlayalım. Allah bu mübarek gece hürmetine başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün insanlığa barış ve huzur sunsun. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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