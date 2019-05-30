Kadir Gecesi'ne doğru

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği bir gece olduğunu kaydetti.

Yüce Allah'ın Kadir Gecesi'nin meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan bir esenlik ve selam gecesi olduğunu Kur'an-ı Kerim'de müjdelediğini vurgulayan Başkan Şahin, "Kadir Gecesi'ni diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasıdır. Kadir Gecesi sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir gecedir." ifadelerini kullandı.

Arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde ibadetlerle ahlakta istikrar ve istikametin önemli olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Her günü Kadir Gecesi maneviyatıyla yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği egemen kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı selam gecesinde, içten ve samimi dualarımıza bütün insanlığı dahil ederek kin, haset, nefret, korku, ümitsizlik ve ötekileştirmenin olmadığı, güven, sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünya için dua edelim. Bu duygularla Gaziantepli halkımızın ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun."

Fadıloğlu

Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu da Allah'ın herkese rahmet kapılarının sonsuza açıldığı, gönüllerin ve ellerin dualarla semaya uzandığı bu mübarek gecenin bereketinden nasiplenmeyi ve mutlulukla Ramazan Bayramı'na ulaşmayı nasip etmesini diledi.

Yüce Türk milletinin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Fadıloğlu, "Bin aydan daha hayırlı olan bu anlamlı gecenin, İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum." açıklamasında bulundu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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