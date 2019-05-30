Kadir Gecesi'ne doğru

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Özlü mesajında, ramazan ayının birlik ve bereket ayı olduğunu belirtti.

Ramazan ayının, manevi bir iklim ayı olduğuna işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

"Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte manevi lezzetinin doruğa ulaştığı, af ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Hiç şüphesiz bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için büyük bir fırsattır."

Kadir Gecesi ve ardından heyecanla beklenen Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni eden Özlü, "Bu mübarek gecenin tüm insanlık alemine sevgi, saygı, huzur, barış ve mutluluk getirmesini, tutulan oruçların, duaların kabul edilmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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