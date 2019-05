Kadir Gecesi'ne doğru

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tüfenkci, mesajında, kandillerin, sevginin, merhametin, affetmenin, paylaşmanın ve b yolla yücelmenin vasıtası olduğunu bildirdi.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin tüm insanlığın kadrini yükselten bir gece olduğunu aktaran Tüfenkci, "Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bu mübarek gece, dargınlıkların giderilmesi, dostlukların hatırlanması, vicdani hesaplaşmaların yapılması için önemli bir imkandır. Rahmet ve umut kapısı olan bu özel gecede, milletimizin vahdet ve saadetini, kalkınması ve büyümesini hedef alan her türlü terör olayının son bulması, barış ve huzurun tüm dünyaya egemen olması en büyük dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

Fendoğlu

Milletvekili Memet Celal Fendoğlu da rahmet ve bereket mevsimi ramazan ayının sonuna yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olduğu Kur'an-ı Kerim'de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne kavuştuklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Kadir Gecesi esenlik, huzur ve müjdelerle dolu manevi bir zamanın adı ve mesajıdır. Dini hayatımızda önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nin değeri, insanlığa rehber, şifa ve ebedi mutluluğun anahtarı olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in o gecede yeryüzü ve beşerle buluşmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Kadir Gecesi, aynı zamanda esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir kutlu gecedir. Bizler, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde böylesi müstesna geceleri kendimizi yenileme fırsatı olarak değerlendirmeli, hikmet gözüyle kendimizi sorgulayıp, özeleştiri yapıp, işlediğimiz hatalara tövbe edip, af ve bağışlanma dilemeliyiz."

Başkan Gürkan

Selahattin Gürkan da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin Türk ve İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Kur'an ayı olan on bir ayın sultanı ramazanın son günlerinin idrak edildiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan ayına vedanın habercisi olan ve Allah tarafından değerli kılınan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Bu gece, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Bu gece, Peygamberimize ilk vahyin geldiği, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, sema kapılarının sonuna kadar açık olduğu bir gecedir. Bizlere düşen görev ise bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek ve nasıl bir kul olduğumuzun muhasebesini yapmaktır. Allah tarafından değerli kılınan bu gecenin, Türk ve İslam aleminin birliğine, huzuruna ve kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyorum."

Battalgazi Belediye Başkanı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Güder, Kadir Gecesi'ne ulaşmanın manevi hazzını yaşadıklarını belirterek, "Ramazan ayı ile zenginleşen Kadir Gecesi ile zirveye çıkan manevi güzelliklerin, yılın her günü yaşanması en büyük temennimizdir. Ramazan ayında inancımızın ve kültürümüzün en güzel örneklerini yaşamış olduk. Kur'anı Kerim'in indirilmeye başladığı bu ayda, manevi iklimin dalga dalga yayıldığı, rahmet, mağfiret ve bağışlanma vesilesi ile Kadir Gecesi, biz Müslümanlar için büyük anlam ve önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu

Sadıkoğlu ise bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını kaydetti.

Kadir Gecesi'nin kutlu bir gece olduğunu aktaran Sadıkoğlu, "Kadir Gecesi'ne kavuşuyor olmanın sevinci ve heyecanını yaşıyoruz. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla, manevi bir iklimden geçerek idrak ettiğimiz ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Rahmet ve mağfiretin sağanak halinde indiği Kadir Gecesi, faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde kurtuluşumuza vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

