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Kadir Gecesi'ne doğru

22 dakika önce

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akın, mesajında, her anı rahmet, bereket ve mağfiret dolu mübarek ramazan ayı içerisinde idrak edilen, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzurunu yaşadığını ifade etti.
Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı ve tüm insanlığın ilahi rahmet ve nura kavuştuğu Kadir Gecesi'nin müminler için kurtuluş vesilesi olduğunu vurgulayan Akın, şunları kaydetti:
"Bu sebeple esenlik ve selametin yeryüzünü çepeçevre kuşattığı, yüce rabbimizin rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açık olduğu bu müstesna gecenin feyz ve bereketinden tüm Müslümanlar olarak olabildiğince istifade etmenin gayreti içerisinde olmalıyız. Bu mübarek gecede günlük yaşamın telaşından bir nebze olsun uzaklaşarak ruhumuzu dinlemeli, gönül dünyamızı kirleten kötü duygu ve düşüncelerden, hata ve günahlardan bizleri arındırması, dileklerimizin kabul olması, milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin selameti için rabbimize dua ve niyazda bulunmalıyız.
başta değerli Kırşehirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyor, yüce rabbimizin hepimizi sağlık ve huzur içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaştırmasını diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:50 Kaynak: AA
Kırşehir, Kadir Gecesi, Güncel
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