Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi'ne doğru
Son Dakika Güncel Haber

Kadir Gecesi'ne doğru

1 saat önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kadir Gecesi'ne doğru, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tahmazoğlu, mesajında, toplum olarak manevi duygular içerisinde idrak edilen ramazanın en değerli gecesi olan Kadir Gecesi'ne erişdiklerini belirterek, "Ramazanların manevi havası Kadir Gecesi ile doruklara çıkıyor ve bayramla taçlanıyor. Kadir Gecesi, yüce Allah'ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, kulun Allah'a yakın olduğu gecelerin en önemlisidir. Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir." ifadelerini kullandı.
Tahmazoğlu, ramazanın içinde bir ödül gibi beklenen bu gecede tüm duaların kabul olmasını dileyerek, İslam alemine, tüm insanlığa ve ülkeye hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:03 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Tunceli'de katliam yapıldı" sözleri sonrası MHP ve HDP'li vekiller arasında tartışma çıktı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçim tartışmasını öyle bitireceğiz ki, kimsenin sesi soluğu çıkmayacak Yaşlı adam, torunun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı Başına miğferle vurduğu asker hayatını kaybetmişti! Cezası belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:56:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi'ne doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]