Kadir Gecesi'ne doğru - Son Dakika

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü ve Çat Belediye Başkanı İbrahim Ertürk, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Süslü, mesajında, İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin yarın idrak edileceğini belirterek, Müslümanların gecesini kutladı.

Bu gecede edilecek dualarda insanlık için risk oluşturan salgından kurtulabilmek için de dua edilmesini tavsiye eden Süslü, "Dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı bu müstesna gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan sunmaktadır. Ramazan ayının manevi anlamda en yoğun duygularla yaşandığı bu gecenin, ülkemize, İslam alemine, dünyaya barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çat Belediye Başkanı Ertürk de Kadir Gecesinin insanların yaşadığı her türlü sorun ve sıkıntının geride kalmasına vesile olmasını dilediğini belirterek, Müslümanların gecesini tebrik etti.