Kadir Gecesi paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Kadir Gecesi alkollü ortamda çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bir hava yolu şirketinin bazı çalışanlarına yönelik, sosyal medyada, Kadir Gecesi alkollü ortamda çekilen fotoğrafta kullanılan ifadelere ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen O.T, Güvenlik Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürülen O.T, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılıktan itiraz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli O.T. hakkında verilen karara itiraz etti.

O.T'nin, söz konusu sosyal medya hesabını kapatıp paylaşımı silerek suç delillerini yok etmeye çalıştığı ve kaçma şüphesinin bulunduğuna yer veren savcılık, itiraz dilekçesinde şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi sosyal medya hesaplarından alkollü bir ortamda çekilmiş fotoğrafı "Kadir Gecesi özel", "Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşan kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.