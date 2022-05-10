Kadir Gecesi paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kadir Gecesi paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

10.05.2022 14:06
Kadir Gecesi paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Kadir Gecesi alkollü ortamda çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadir Gecesi alkollü ortamda çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bir hava yolu şirketinin bazı çalışanlarına yönelik, sosyal medyada, Kadir Gecesi alkollü ortamda çekilen fotoğrafta kullanılan ifadelere ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen O.T, Güvenlik Şube Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne götürülen O.T, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Başsavcılıktan itiraz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli O.T. hakkında verilen karara itiraz etti.

O.T'nin, söz konusu sosyal medya hesabını kapatıp paylaşımı silerek suç delillerini yok etmeye çalıştığı ve kaçma şüphesinin bulunduğuna yer veren savcılık, itiraz dilekçesinde şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde karar verilmesini istedi.

Olayın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Gecesi sosyal medya hesaplarından alkollü bir ortamda çekilmiş fotoğrafı "Kadir Gecesi özel", "Rabbim kabul etsin" ifadeleriyle paylaşan kişiler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz İçkili paylaşım yapan havayolu çalışanın serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti İçkili paylaşım yapan havayolu çalışanın serbest bırakılmasına başsavcılık itiraz etti

Kadir Gecesi, Cumhuriyet, Gözaltı, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


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