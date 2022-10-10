Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahsa hapis cezası - Son Dakika
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Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahsa hapis cezası

10.10.2022 13:16
Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahsa hapis cezası

Kadir Gecesi'nde rakı masasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden 'Kadir Gecesi Özel' açıklamasıyla paylaşan sanık hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kadir Gecesi'nde rakı masasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden 'Kadir Gecesi Özel' açıklamasıyla paylaşan sanık hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, bu cezayı erteledi.

Pendik'te 27 Nisan 2022 tarihinde Kadir Gecesi'nde rakı masasında çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden 'Kadir Gecesi Özel, Rabbim kabul etsin' açıklamasıyla paylaşan Onur T.'nin basit yargılama usulüyle yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Onur T. savunmasında, söz konusu paylaşımı mizah amaçlı yaptığını söyleyerek paylaşımının İslam dinine, inananlara veya Kadir Gecesi'ne yönelik aşağılama, dalga geçme, küçük düşürme amacı taşımadığını söyledi.

Ertelemeli hapis cezası

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuksuz sanık Onur T. hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanığın suçtan önce sabıkasının bulunmadığını, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, hükmün açıklanmasına geri bırakılmasına karar verdi.

'Toplumsal barışı bozmaya elverişli"

Mahkeme kararının gerekçesinde, Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer olduğunu kaydederek sanığın İslam dinine mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde yaptığı paylaşımının İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğunun altını çizdi. Sanığın eyleminin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde olduğunu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğunu belirtti. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kadir Gecesi'ni aşağılayıcı paylaşıma 3 ay 22 gün hapis Kadir Gecesi'ni aşağılayıcı paylaşıma 3 ay 22 gün hapis
Kaynak: İHA

Kadir Gecesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahsa hapis cezası - Son Dakika

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