Kadir gecesi tüm yurtta idrak edildi

Ramazan ayının bitimine günler kala Kadir Gecesi'nde iftarlarını Eyüpsultan'da yapmak isteyen binlerce vatandaş cami avlusunu ve etrafındaki parkları doldurdu.

Ramazan ayının bitimine günler kala Kadir Gecesi'nde iftarlarını Eyüpsultan'da yapmak isteyen binlerce vatandaş cami avlusunu ve etrafındaki parkları doldurdu. On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın bitimine günler kala vatandaşlar Eyüpsultan' da buluştu. Kur-an Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getirmek hem de bir arada iftarlarını açabilmek için Eyüpsultan'a geldi. Akşam ezanının okunması ile oruçlarını açan vatandaşlar Eyüpsultan Cami avlusunu, Eyüpsultan Meydanı'nı doldurdu. Otoparklarda araçlarını park etmeye yer bulamayan çoğu vatandaş yol kenarlarına araçlarını park ederek iftarlarını açtı. Şehir dışından Kadir Gecesi için Eyüp Cami'ne gelen vatandaşlar Eyüpsultan'ın manevi atmosferini yaşadıklarını dile getirdi. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri lokum, şeker ve hurmaları vatandaşlara dağıttı.

"BU KADAR KALABALIKTA İFTAR YAPMAK ÖNCELİKLE BİRLİĞİMİZİ HİSSETTİRDİ" Eyüpsultan'da birlik ve beraberlik ortamının olduğunu vurgulayan Ahmet Faruk Kahraman, "Bugün Kadir Gecesi, buradaki uhrevi ortamı yaşamak için buraya geldik. Her sene geliriz. Mutluluk duyuyoruz. Bu ortamı çok seviyoruz. Bu kadar kalabalıkta iftar yapmak öncelikle birliğimizi hissettirdi. Birlik beraberlik içinde olmak bize mutluluk veriyor. Buradaki hem sahil manzara, hem arkamızdaki tarihi eser türbeler hem ziyaretlerimizi yapıyoruz hem burada namazımızı kılıyoruz. Bugünü en iyi şekilde ihya ediyoruz" dedi. Kehriban Arslan." Bu güzel duyguyu yaşamak için geldik. Çok mutluyum. Gaziantep' den geldim. İstanbul'u çok seviyorum. Burada olmak çok güzel bir duygu" diye konuştu.

"BUGÜN KADİR GECESİ BU MUTLU ORTAMI BİZDE YAŞAMAK İSTEDİK" Mutlu ve huzurlu bir ortam yaşadıklarını söyleyen Fatma Subaşı, "Allah herkese bu günleri görmeyi nasip etsin. İnsan kendini Kabe'de zannediyor. Bugün Kadir Gecesi bu mutlu ortamı bizde yaşamak istedik. Televizyonda bu ortamı görüyorduk. Geldik canlı yaşadık çok güzel" ifadelerini kullandı.

KADİR GECESİ'NDE BURSALILAR ULU CAMİ'YE AKIN ETTİ Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde on binlerce vatandaş, Bursa Ulu Cami'ye akın etti. Tüm İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi Bursa'da Ulu Cami'de huşu içinde geçirildi. Kadir Gecesi münasebetiyle on binlerce vatandaş Ulu Cami'ye sığmadı. Binlerce vatandaş, 7'den 70'e Ulu Cami avlusunda ve çevresinde dualarla Kadir Gecesi'ni kutladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından teravih namazını da kılan genç, yaşlı, çocuk binlerce vatandaş, geç saatlere kadar ibadetlerini gerçekleştirdi. Ayrıca Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. yılı münasebetiyle Bursa İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler Ulu Cami bahçesinde ikramlarda bulunarak, gazi ve şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu.

KADİR GECESİ'NDE CAMİLER DOLDU TAŞTI Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Elazığ'daki camiler doldu taştı. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan gecede cemaat geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi. Yapılan duaların ardından vatandaşlar teravih namazı kıldı.

UŞAK'TA KADİR GECESİ'NDE CAMİLER DOLDU Uşak'ta Kadir Gecesi sebebiyle vatandaşlar camileri doldurdu. 600 yıllık Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar geç saatlere kadar ibadet etti. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı. Ramazan-ı Şerif'in son günlerine rastlayan en kıymetli gecelerden biri olan Kadir Gecesi, tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da eda ediliyor. Kentin birçok caminde yapılan programlara halk büyük bir ilgi gösterdi. Genç yaşlı demeden camiye gelen vatandaşlar, kentin bütün camilerini ve tarihi Ulu Cami'yi doldurdu. Çocuklar ise ellerine aldıkları poşetlerle cami önlerinde ve sokaklardaki ev ve işyerlerini gezerek büyüklerden hediye topladı.

ANADOLU'NUN İLK CAMİSİ 'KADİR GECESİ'NDE DOLDU TAŞTI İslam dininde bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi, Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde idrak edildi. Vatandaşların akın ettiği caminin içerisi, avlusu ve çevresi de tıklım tıklım doldu. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde, ibadet etmek isteyenler Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti. Cami içerisi, avlusu ve çevresinde yer bulamayan çok sayıda vatandaş ise başka camilere gitmek için Habib-i Neccar Camisi'nden ayrıldı. Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti. Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından lokma tatlısı, hayırseverler tarafından da şerbet, lokum ve kek dağıtıldı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç-Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk -Kamil Can Kılıç -Caner Eşme-Mehmet Bayrak/İHA)

Haber Yayın Tarihi :

