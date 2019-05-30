Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebeyle bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebeyle bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Kadir Gecesi'ni diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özelliğin, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlaması olduğunu belirten Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in insanları birbirine yaklaştırıp kardeş kılacağını, umutla geleceği inşa edecek en büyük değer ve en önemli hazine olduğunu vurguladı. Erbaş, bu gecenin Kur'an'ın getirdiği tevhit, adalet, merhamet, sevgi gibi insanı ve toplumu yücelten değerlerle buluşup huzurlu ve onurlu bir hayata kavuşmayı ifade ettiğini vurguladı.

Erbaş, varlık gayesini gerçekleştirmek isteyen insanın, kendisine sunulan ikram ve lütufların kıymet ve değerini anladığı oranda değerini yükselteceğini aktararak, "Rabbimizin engin rahmetiyle umut, bağışlanma ve huzur kapılarının açıldığı Kadir Gecesi, derin bir tefekkür ve samimi bir muhasebeyle bizi değerli kılan inanç ve ahlakı yeniden kuşanma zamanıdır. Gafletle geçen yıllarımızın affı ve günahlarla kirlenen kalplerimizin arınması için bizlere verilen eşsiz bir fırsat olan bu gece, kıymetini bilmeden tükettiğimiz ömür için tövbe imkanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kur'an ve sünnet ölçüsüyle hayatımızı gözden geçirilmeli"

Müslümanların, Kadir Gecesi'ni kapsamlı bir tefekküre vesile kılıp bütün hayatını Kur'an ve sünnet ölçüsüyle gözden geçirmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesinde bütün hata ve günahlara tövbe edilerek aynı yanlışlara yaklaşmamak azmi ve bilinciyle af dilenmesini tavsiye etti.

Erbaş, Müslümanların içten ve samimi dualarında bütün insanlığa yer vermesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, yüce Mevlamızdan, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul buyurmasını, bu gecede yapılan dua ve yakarışların İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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