Kadir Gecesinde camiler doldu taştı
20 dakika önce
Kadir Gecesinde camiler doldu taştıELAZIĞ - Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Elazığ'daki camiler doldu taştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:14 Kaynak: İHA
Kadir Gecesinde camiler doldu taştı
ELAZIĞ - Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Elazığ
'daki camiler doldu taştı. Türkiye
genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan gecede cemaat geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi. Yapılan duaların ardından vatandaşlar teravih namazı kıldı.
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