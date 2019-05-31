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Kadir Gecesinde camiler doldu taştı

20 dakika önce

Kadir Gecesinde camiler doldu taştıELAZIĞ - Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Elazığ'daki camiler doldu taştı.

Kadir Gecesinde camiler doldu taştı
ELAZIĞ - Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Elazığ'daki camiler doldu taştı.
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan gecede cemaat geceyi namaz kılıp dualarla geçirdi. Yapılan duaların ardından vatandaşlar teravih namazı kıldı.
Kadir Gecesinde camiler doldu taştı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:14 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Elazığ, Genel
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