Kadir Gecesinde Kudüs için dualar edildi - Son Dakika

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Kadir Gecesinde Kudüs için dualar edildi

ŞANLIURFA - Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesinde, vatandaşlar ellerini Kudüs'ün özgürlüğü için açtı.

Covid-19 salgını tedbirleri gerekçesiyle uzun süredir Müslümanların ibadetlerini kutsal mekanlarda ihya edemedi. Kadir Gecesini camilerde ihya eden Müslümanlar geceyi Kudüs'ün özgürlüğü için ellerini semaya açıp dualar ettiler. Yatsı ezanı ile birlikte Balıklıgöl'de Dergah Camisinin yolunu tutan vatandaşlar, Kadir Gecesinde ellerini semaya açıp, ülkeyi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs hastalığının sona ermesi ve Kudüs'ün özgürlüğü için ellerini semaya açıp dua ettiler. Camide yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen cemaat daha sonra yapılan tatlı ikramından sonra camiden ayrıldı.