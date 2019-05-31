Kadir gecesinde vatandaşlar teravih namazı için Eyüpsultan'a akın etti
1 saat önce
Kadir gecesinde vatandaşlar teravih namazlarını kılmak için Eyüpsultan Camii'ni doldurdu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:39 Kaynak: İHA
Kadir gecesinde vatandaşlar teravih namazlarını kılmak için Eyüpsultan Camii'ni doldurdu. Eyüp Meydanı
'nı tamamen dolduran cemaatin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Kadir gecesini Eyüpsultan'da geçirmek isteyen binlerce vatandaş iftarlarını açtıktan sonra teravih namazı için Eyüpsultan Camii'ni doldurdu. Eyüpsultan Camii'ne sığmayan cemaat avluya ve meydanlara sığamadı. Binlerce vatandaşın teravih namazını kılması havadan görüntülendi. Eyüpsultan Camii çevresinde yoğun trafik oluştu. Şehir dışından gelen birçok vatandaş Kadir gecesinin maneviyatını Eyüpsultan'da yaşadı. - İSTANBUL
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