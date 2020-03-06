Kadir Gürkan'ın acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadir Gürkan'ın acı günü - Son Dakika

Kadir Gürkan'ın acı günü

6 saat önce

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan'ın babası Alparslan Gürkan vefat etti.

Kadir Gürkan'ın acı günü, System.String[]

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan'ın babası Alparslan Gürkan vefat etti. Gürkan, bugün toprağa verildi.


MMO Samsun Şube Başkanı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Gürkan'ın babası Alparslan Gürkan, hayatını kaybetti.


Samsun'da uzun yıllar Gülsan Sanayi Sitesi'nde yedek parça ticareti ile uğraşan, şehrin tanınmış esnaflarından Alparslan Gürkan, sabaha karşı 84 yaşında hayata veda etti. Alparslan Gürkan'ın naaşı bugün, 100'üncü Yıl Bulvarı Beldem Apartmanı evininin önünden helallik alındıktan sonra Gürbüz Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.


Cenazeye AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Makina Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:39 Kaynak: İHA
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