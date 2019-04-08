Son Dakika Haberleri: Kadir Has Ortaokulu Artistik Cimnastik'te Türkiye Dördüncüsü

Kadir Has Ortaokulu Artistik Cimnastik'te Türkiye Dördüncüsü

41 dakika önce

Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler ve Yıldızlar Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Kadir Has Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Dördüncüsü oldu.

Kadir Has Ortaokulu Artistik Cimnastik'te Türkiye Dördüncüsü, System.String[]
Bolu'da düzenlenen Okul Sporları Gençler ve Yıldızlar Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden Kadir Has Ortaokulu büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Dördüncüsü oldu.

Okul Sporları Gençler ve Yıldızlar Artistik Cimnastik Türkiye Şampiyonası 200 sporcunun katılımı ile Bolu'da yapıldı.

Müsabakalara İlimizi temsilen İl Müdürlüğü Antrenörü İbrahim Bilgin nezaretinde katılan Kadir Has Ortaokulu öğrencilerinden Melih Dumlu ile Kadir Daylak büyük bir başarıya imza atarak takım halinde Türkiye Dördüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Bolu'dan Türkiye dördüncülüğü ile dönen Sporcularımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:42 Kaynak: İHA

Bolu, Türkiye, Spor
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