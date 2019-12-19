Kadir Has Ortaokulu Öğrencileri Ankara'yı Gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadir Has Ortaokulu Öğrencileri Ankara'yı Gezdi - Son Dakika

Kadir Has Ortaokulu Öğrencileri Ankara'yı Gezdi

6 saat önce

Kadir Has Ortaokulu öğrencileri "Ata'ya Saygı ve Özlem" teması kapsamında Ankara'ya günü birlik bir gezi düzenledi.

Kadir Has Ortaokulu Öğrencileri Ankara'yı Gezdi, System.String[]

Kadir Has Ortaokulu öğrencileri "Ata'ya Saygı ve Özlem" teması kapsamında Ankara'ya günü birlik bir gezi düzenledi. Geziye katılan 176 öğrenci ve 16 Öğretmen Anıtkabir'i, II. Meclis'i, Etnografya Müzesi'ni, Taceddin Dergahını ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı tanıma, inceleme ve değerlendirme fırsatı buldular.


Tarihi ve kültürel değerlerin daha iyi bir şekilde tanınması, milli bir bilinç oluşturması gayesiyle bu tür gezileri düzenlediklerini belirten okul müdürü Erdem Sarıaslan: "Kendi köklerini ve tarihini yakından bilen, bilinçli bir şekilde davranan, Ata'sının yolunda ilerleyen bir nesil yetiştirmek amacıyla bu haftaki İnkılap Tarihi dersinin Anıtkabir'de işlendiğini, I. ve II. Meclis'in önemine dikkat çekmek ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda hem şehitlerimize vefa borcumuzu göstermek hem de demokrasinin değerini anlamak için derse burada devam edildiğini daha sonra İstiklal Marşı'nın nasıl vücuda geldiğini ve Marş'ın ifade ettiği duyguları anlamak için Taceddin Veli Dergahını ziyaret ettik" dedi. - KAYSERİ

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:30 Kaynak: İHA
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