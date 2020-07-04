Kadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesi, Kadir Has Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Koronavirüs önlemleri kapsamında; stadyumda protokol tribünü, basın tribünü, yayıncı kuruluş ve radyo anlatım odaları, anons odası, iki takımın soyunma odaları, hakem, gözlemci, temsilci, doping, güvenlik, basın toplantısı odaları, ortak alanlar, yedek kulübeleri, sağlıkçı kulübeleri ve yeşil sahanın tüm çevresi ekipler tarafından dezenfekte edildi.
Ortak kullanım alanlarının tamamının dezenfekte edildiğini de kaydeden Yılmaz, "Kullanılan bütün alanlar dezenfekte ediliyor. Protokol tribünü, basın tribünü, foto muhabirleri odaları, hakem odaları, soyunma odaları gibi toplu kullanıma açık her alan dezenfekte ediliyor. Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş maçına tam anlamıyla hazırız" dedi.- Kayseri