Kadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika

Kadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçı öncesi, Kadir Has Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor- Beşiktaş maçı öncesi, Kadir Has Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında; stadyumda protokol tribünü, basın tribünü, yayıncı kuruluş ve radyo anlatım odaları, anons odası, iki takımın soyunma odaları, hakem, gözlemci, temsilci, doping, güvenlik, basın toplantısı odaları, ortak alanlar, yedek kulübeleri, sağlıkçı kulübeleri ve yeşil sahanın tüm çevresi ekipler tarafından dezenfekte edildi.


Stadyumda görevli olacak personelin karşılaşmayı takip edecek basın mensupları ile birlikte koronavirüs testinden geçtiğini belirten Kadir Has Stadyumu Müdürü Ali Yılmaz, "Pandemi süreci sonrası sezon açıldığından bu yana maçları seyircisiz oynatıyoruz. Federasyonun belirlemiş olduğu kriterler var. Kadir Has Stadyumu ekibi olarak bu kriterlere harfiyen uymaya çalışıyoruz. Stadyumda her türlü tedbirimizi aldık. İlaçlamalarımız yapılıyor. Maçta görev alacak herkes Kovid-19 testinden geçiyor. Stadyum etrafında da stadyum içinde de dezenfekte kabinlerimiz var. Oturma düzenlerimizi de sosyal mesafeye uygun hale getirdik. Girişte ateş ve test sonuçları kontrol ediliyor. Test sonucu olmayanlar stadyuma alınmıyor" ifadelerini kullandı.


'BEŞİKTAŞ MAÇINA HAZIRIZ'


Ortak kullanım alanlarının tamamının dezenfekte edildiğini de kaydeden Yılmaz, "Kullanılan bütün alanlar dezenfekte ediliyor. Protokol tribünü, basın tribünü, foto muhabirleri odaları, hakem odaları, soyunma odaları gibi toplu kullanıma açık her alan dezenfekte ediliyor. Pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş maçına tam anlamıyla hazırız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:44 

Son Dakika Spor Kadir Has Stadyumu, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika Spor
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