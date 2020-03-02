Kadir Has'ta Türk bayrağı dağıtılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadir Has'ta Türk bayrağı dağıtılacak - Son Dakika Spor

Kadir Has'ta Türk bayrağı dağıtılacak

6 saat önce

Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak Süper Lig maçına gelecek taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak.

Kadir Has'ta Türk bayrağı dağıtılacak, System.String[]

Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak Süper Lig maçına gelecek taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak.


Süper Lig'in 24.haftasında Kayseri'de oynanacak Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe arasında oynanacak müsabaka öncesinde stada gelecek taraftarlara Türk bayrağı dağıtılacak.


Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe karşılaşmasında Kadir Has Stadyumu tribünlerini şanlı bayrağımızla donatıyoruz. Pazartesi 20: 00'de Göztepe karşılaşmasında Kadir Has'a gelen tüm taraftarlarımıza Şanlı Türk Bayrağımız verilecektir" denildi. - KAYSERİ

Hes Kablo, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:58 Kaynak: İHA
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