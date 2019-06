Kadir Has Üniversitesi ile HAVELSAN'dan iş birliği

Kadir Has Üniversitesi ile HAVELSAN arasında eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin iş birliğini geliştirmek ve kalıcı kılmak üzere gerekli koşulları düzenlemek, ilgili esas ve kuralları belirlemek için bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Kadir Has Üniversitesi, lisansüstü eğitime yönelik ortak tez ve proje çalışmaları gerçekleştirmek, öğrencilerin HAVELSAN'ın laboratuvar ve teçhizat alt yapısı ile tesislerini kullanarak tez ve proje benzeri akademik çalışmalar yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla HAVELSAN ile anlaşma imzaladı.

Bu iş birliği anlaşmasıyla, Kadir Has Üniversitesi'nin 2019 – 2020 eğitim döneminde yeni açılacak 'Mekatronik Mühendisliği Bölümü' ve mevcut 'Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde hayata geçireceği proje tabanlı yeni eğitim modelinde HAVELSAN ile karşılıklı proje ve staj yeri desteği sağlanması hedefleniyor. Bu anlaşma ile bitirme projeleri, yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına destek verilmesi, HAVELSAN'ın uygun gördüğü lisans bitirme projelerinin izlenmesi ve öğrencilere mentorluk sağlaması planlanıyor.

Anlaşma kapsamında, HAVELSAN bünyesinde ve HAVELSAN'ın Amerika Birleşik Devletleri Silikon Vadisi'nde bulunan Quantum3D şirketi bünyesinde ortak proje geliştirmek amacıyla işbirliği planlaması yapılabilmesine de karar verildi.

"ÜNİVERSİTE FİLDİŞİ KULENİN ÜZERİNDE OLAMAZ"

Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker, "Üniversite olarak öğrencilerimize, memleketimize ve dünyaya olan görevlerimiz var. Bir üniversite, 'Fildişi Kule'nin üzerinde olamaz. HAVELSAN iş birliğimiz gibi ciddi girişimlerimiz ile kendimizi sınamalıyız. Öğrencilerimizi HAVELSAN gibi önemli işbirliklerine dahil ederek, bu projelerde başarılı olabileceklerini bilmek bizim görevimiz. Türkiye'nin en büyük kaynağı "insan gücü"dür. İnsan gücü HAVELSAN gibi inovatif şirketlerin ürettiği, üniversitelerin de geliştirdiği projelerdir ve istikbalimiz buradadır" dedi.

"ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİNE ÇOK İNANIYORUZ"

HAVELSAN Ar-Ge, Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin ise, üniversite-sanayi iş birliğine çok inanan bir şirket olduklarını belirterek "Kadir Has Üniversitesi ile birçok Ar-Ge projesi özelinde işbirliği yapacağız. Kadir Has Üniversitesi'nden öğrencilerimiz ile ulusal ve özellikle 'Horizon 2020' gibi uluslararası projelerde birlikte çalışmak istiyoruz. Geçen yıl çok ciddi inovasyon çalışmaları ve üniversitelerle işbirliği yaptık ve bunun meyvelerini aldık. İnovalig Yarışması'nın şampiyonu olduk. İnovasyon konusunda yeni hamleler başlattık. Türkiye'de savunma sanayiindeki vakıf şirketleri arasında ilk ve tek olan 'Açık İnovasyon Merkezi'ni kurduk. Kadir Has Üniversitesi ile iş birliğimiz kapsamında öğrencilerimize 'Açık İnovasyon Merkezi'mizin kapıları açık. Üniversitelerimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon çalışmalarına çok büyük değer veriyor ve bu doğrultudaki çalışmalarımızın da büyük bir kaldıraç etkisi yaratacağını öngörüyoruz" dedi.

Kadir Has Üniversitesi proje tabanlı eğitim modeliyle yükseköğretime yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Yeni kurulan 'Mekatronik Mühendisliği Bölümü' ve 'İnşaat Mühendisliği Bölümü' ile mevcut müfredatı yapıya uygun olarak düzenlenen 'Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü' proje tabanlı eğitim modelinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alacak ilk bölümleri olacak. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin, Türkiye'de ve Dünya'nın her yerinde gerek sektörde gerekse akademik araştırma projelerinde nitelikli proje mühendisi olarak çalışmaları hedefleniyor.

- İstanbul