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Kadir Has Üniversitesi’nden online Yeni Medya Söyleşileri
25 dakika önce
Kadir Has Üniversitesi evde kaldığımız bu günlerde bireylerin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.
Kadir Has Üniversitesi evde kaldığımız bu günlerde bireylerin gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Nisan ayı boyunca Cuma günleri 16: 30-17: 30 saatleri arasında canlı yayınlarla "Yeni Medya Söyleşileri" düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:05
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