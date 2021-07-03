Kadir Has Üniversitesi'nin aşı olmayan öğrencileri kampüse almayacağı ileri sürüldü - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılama hız kesmeden devam ediyor. Bazı kurum ve kuruluşların aşı olmayan çalışanlarını işten çıkaracağı konuşulurken, Kadir Has Üniversitesi'nin de benzer bir uygulamaya gittiği iddia edildi.

İKİ DOZ AŞI OLMAYAN HİÇ KİMSE KAMPÜSE GİREMEYECEK

Üniversite tarafından öğrencilere gönderildiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan mailde, "Girişimlerimizde QR kodu okuma sistemi yerleştireceğiz ve iki doz aşısını olmayan hiç kimsenin kampüsümüze girmesine izin vermeyeceğiz" ifadeleri yer alıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Bu maile sosyal medyada tepkiler gösterilirken, iddialar hakkında üniversite yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi. Twitter'da konuyla ilgili #HaddiniBilKadirHas diye hashtag açıldı.