Kadir Has Üniversitesi öğrencileri Kayseri'yi inceliyor - Son Dakika

Kadir Has Üniversitesinin halka açık olarak başlattığı " Kayseri: Dinamo!" dersinin hocası ve öğrencileri 9 haftalık çalışmanın ardından beş günlük saha çalışması için kente geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Berker çalışmalarıyla ilgili Başkan Memduh Büyükkılıç'a bilgi verdi.

Prof. Dr. Berker, Türkiye'nin üç büyük metropolünü besleyen Anadolu kentlerini incelemek amacıyla halka açık kent incelemeleri dersi başlattıklarını ve ilk olarak Kayseri'yi ele aldıklarını belirtti.

Kenti ekonomisi, şehir planlaması ve yapısı, kent idaresi ve siyasal yapı gibi özellikleriyle araştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Berker, Kayseri'yi 1800'lerden bugüne kadar her yönüyle 9 hafta boyunca incelediklerini, beş gün süresince de sahada çalışacaklarını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise kentte istikrar, uyum, hoşgörü ve kurumlar arası dayanışmanın getirdiği bir bereketin yaşandığını bildirdi.

Kayseri'yi daha iyi noktalara taşıma yönünde gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu doğrultuda yapılan bazı çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.