Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü - Yeniden - Son Dakika
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Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü - Yeniden

18.05.2022 16:21

Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü (2)- YenidenMAHALLELİ TOPRAĞA VERDİAnkara'nın Altındağ ilçesinde babası Onur G. tarafından öldürüldüğü öne sürülen Kadir G.'nin cenazesi, komşuları ve dedesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü (2)- Yeniden

MAHALLELİ TOPRAĞA VERDİ

Ankara'nın Altındağ ilçesinde babası Onur G. tarafından öldürüldüğü öne sürülen Kadir G.'nin cenazesi, komşuları ve dedesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Onur G.'nin babası, cenazeyi Ahmet Efendi Camii'ne getirdikten sonra buradan ayrıldı. Kale Mahallesi halkının katıldığı cenaze namazının ardından Kadir G., komşuları tarafından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ANNESİ CENAZEYE GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

Onur G.'nin ayrıldığı eşi Kader G., oğlunun cenaze namazına eski komşularından birini arayarak görüntülü bağlandı. Görüşmede ağlayan anne, Bursa'da olduğunu oğlunun cenazesini oraya getirmelerini istedi. Mahalleli ise Kader G.'ye cenazeye gelmediği için tepki gösterdi.

Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü - Yeniden
Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü - Yeniden
Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü - Yeniden
Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü - Yeniden
Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü - Yeniden

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Çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı Çocuğunu döverek öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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