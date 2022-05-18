Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü - Yeniden

Kadir'i döverek öldürdüğü öne sürülen baba: Duvardan düştü (2)- Yeniden
MAHALLELİ TOPRAĞA VERDİ
Ankara'nın Altındağ ilçesinde babası Onur G. tarafından öldürüldüğü öne sürülen Kadir G.'nin cenazesi, komşuları ve dedesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Onur G.'nin babası, cenazeyi Ahmet Efendi Camii'ne getirdikten sonra buradan ayrıldı. Kale Mahallesi halkının katıldığı cenaze namazının ardından Kadir G., komşuları tarafından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ANNESİ CENAZEYE GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI
Onur G.'nin ayrıldığı eşi Kader G., oğlunun cenaze namazına eski komşularından birini arayarak görüntülü bağlandı. Görüşmede ağlayan anne, Bursa'da olduğunu oğlunun cenazesini oraya getirmelerini istedi. Mahalleli ise Kader G.'ye cenazeye gelmediği için tepki gösterdi.
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