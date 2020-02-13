Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Kopuk bir aile olmasaydık, böyle olmazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Kopuk bir aile olmasaydık, böyle olmazdı - Son Dakika

Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Kopuk bir aile olmasaydık, böyle olmazdı

6 saat önce

KONYA'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'in (20), sevgilisini dövmesine engel olmak isterken kalbinden bıçaklanarak, ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın babası, eşiyle ayrı oldukları için oğlunun sorunlu ve sevgisiz büyüdüğünü anlatarak, hakkındaki 19 suç kaydıyla ilgili "Kurtaramadık oğlumu...

Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Kopuk bir aile olmasaydık, böyle olmazdı, System.String[]

KONYA'da üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker'in (20), sevgilisini dövmesine engel olmak isterken kalbinden bıçaklanarak, ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın babası, eşiyle ayrı oldukları için oğlunun sorunlu ve sevgisiz büyüdüğünü anlatarak, hakkındaki 19 suç kaydıyla ilgili "Kurtaramadık oğlumu o yola düştü. Kopuk bir aile olmasaydık belki böyle olmazdı" dedi.

Üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat Çarşamba günü, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'ı (32) engellemek istedi. Ancak bu sırada çıkan arbedede Şeker'in elindeki bıçak Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, Kadir Şeker tutuklandı.

'AFFETMİYORUM, CEZASINI ÇEKSİN'

Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan babası Cengiz Duran, DHA'ya konuştu. Bir oto yıkamada çalışan baba, eşinden 12 yıldır ayrı yaşadığını, kopuk bir aile oldukları için oğlunun sorunlarla büyüdüğünü belirterek, "Kopuk ailelerde çocuklarda sevgi eksikliği oluyor. Kurtaramadık oğlumu, o yola düştü, 19 suç dosyası varmış ama buna Türk milleti karar veremez. Ortada bir cinayet var. Kadir 3-5 sene yatıp çıkacak. Ama benim oğlum nasıl geri gelecek?" dedi.

Oğlunun öldüğünü telefonla haber aldığını belirten baba Duran, "Sanki kalbime bir bıçak saplandı o an. Sızı oldu. Kadir'i ben affetsem Allah affetmeyecek. Ben affetmem ama kin de gütmüyorum. Adalet istiyorum, cezasını çeksin. Oğlumla tartışmışlar, bıçağı neden kalbine sapladı. Karnına vur. Biz kopuk bir aileydik, kopuk olmasaydık belki de böyle olmazdı" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:44 Kaynak: DHA
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