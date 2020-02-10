Kadir'in şiddet gören kadını kurtarırken cinayet işlediği olay yerinde keşif (3) - Son Dakika

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: KADİR'E ARKASINDAN GİDİP, SALDIRDI

Konya'da, Kadir Şeker'in, sevgilisi Ayşe D.'yi (35) döven Özgür Duran'ı (32) müdahale etmek istediği sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü anlara tanıklık eden Meryem Ö. yaşananları anlattı. Olayın yaşandığı parkın yanındaki binada oturan Meryem Ö., mutfakta olduğu sırada dışarıdan gelen sesleri duyduğunu bunun üzerine pencereden baktığını ifade ederek, şöyle konuştu

"Kamelyadaki biri, genç uzun boylu kişiye küfür ediyordu. Çok ağır hakaretler ediyordu. Çocuk, 50- 60 metre uzaklaştı. Küfür eden kişi ise koşup, peşinden gitti. Çocuğun boğazına sarıldı. Suratına yumruk atıp, tekme vurdu. Çocuk da kendini savunmak için dönüp, tekme attı. Küfür eden kişi yere düştü. Kameriyeden çıkan kadın, 'Özgür' diye bağırarak, düşen kişinin yanına geldi. Düşen kişi yerinden kalkamadı. Çocuk ise yürüdü, gitti. Ambulansı aradım, polis ve sağlık görevlileri geldi."

Kadir Şeker'in amacının parkta dayak yiyen kadını kurtarmak olduğuna inandığını söyleyen Meryem Ö., "Çocuğun yürüdüğü yer yani kameriyenin yanı yürüyüş yolu. Tramvaydan inen herkes oradan geçer. Ben çocuğun kesinlikle suçlu olduğunu düşünmüyorum. Tek amacının kadını kurtarmak olduğunu düşünüyorum. Belki o adam kadını öldürecekti. Çünkü adam, kadını evde dövmüş, kadın da kaçıp kameriyeye saklanmış. Çocuk küfür etmedi. Karşılık vermedi. Çocuk, adam ağır hakaretler etmesine rağmen dönüp gitti. Evine gidiyordu. O kişi, arkasından gidip saldırdı."

Olay yerinde yapılan keşife de tanık olarak katıldığını belirten Meryem Ö., cezaevinden getirilen Kadir Şeker'in bitkin ve yorgun olduğunu gözlemlediğini kaydetti.

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